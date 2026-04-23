Srinagar Terror Arrest : श्रीनगर में आतंकवादी संगठनों से जुड़े चार ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आतंकी संगठनों के चार ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां बुधवार शाम श्रीनगर के हजरतबल इलाके में एक विशेष अभियान के दौरान की गईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जहूर अहमद मीर, बशीर अहमद भट, गुलाम मोहम्मद भट और शाजिया मोहम्मद के रूप में हुई है। ये सभी हजरतबल के ही रहने वाले हैं।

पुलिस ने बताया, "इस अभियान के दौरान, उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एके-47 के 15 राउंड कारतूस, चार मोबाइल फोन और कुछ नकद राशि बरामद की गई।" फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से आतंकवाद-विरोधी अभियान चला रहे हैं। इस दौरान आतंकियों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर, उनके हमदर्दों और नशीले पदार्थों की तस्करी व हवाला रैकेट में शामिल आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। इन संशोधित आतंकवाद-विरोधी अभियानों का मुख्य फोकस सिर्फ हथियारबंद आतंकवादियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आतंकवाद की पूरी सहायता प्रणाली को ध्वस्त करने पर है।

इससे पहले, एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के एक आतंकी की कई संपत्तियां जब्त कीं। एनआईए की ओर से जब्त की गई अचल संपत्तियों में कई जमीन के टुकड़े और आवासीय परिसर शामिल हैं।

यह कार्रवाई 2017 में सीआरपीएफ शिविर पर हुए फिदायीन हमले से संबंधित थी, जिसमें पांच अर्धसैनिक जवान शहीद हो गए थे और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

जम्मू स्थित एनआईए विशेष न्यायालय के हालिया आदेशों के अनुसरण में, 1967 के शहरी अतिक्रमण अधिनियम की धारा 33 (1) के तहत की गई यह कुर्की कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम था।

--आईएएनएस