Srinagar Police Drive : श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टरों के लॉकरों की जांच की, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर

श्रीनगर पुलिस ने अस्पतालों में लॉकर जांच और शहरभर में सिक्योरिटी ड्राइव तेज की
Nov 22, 2025, 04:13 AM
श्रीनगर: स्वास्थ्य संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत बनाने के लक्ष्य के तहत श्रीनगर पुलिस ने अपने विशेष जांच अभियान को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा उपयोग किए जा रहे लॉकरों की जांच की।

पुलिस का यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय में जिला अस्पतालों, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में संचालित किया गया।

पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल परिसर में मौजूद सभी रैक और लॉकरों की बारीकी से जांच की। जांच का उद्देश्य इन लॉकरों के अनुचित या गैर-अधिकृत उपयोग को रोकना था, जिसमें अवैध सामग्री या खतरनाक वस्तुओं को संग्रहीत करने की संभावनाओं पर नजर रखना शामिल था। अधिकारियों ने जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारी उचित रिकॉर्ड बनाए रखें और लॉकरों का उपयोग केवल आधिकारिक और वैध उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में सुरक्षा वातावरण को मजबूत बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों और अनुशासन का पालन करने की भी सलाह दी।

श्रीनगर पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य संस्थानों में एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे।

इसके अलावा, श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में कार डीलरशिप की भी बड़े पैमाने पर जांच की, जिसमें नौहट्टा, लाल बाजार, एमआर गंज, सफाकदल, जादीबल, खानयार और दूसरे पुलिस स्टेशन शामिल थे। इस ड्राइव का मकसद गाड़ियों का गलत इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए रोकना और यह पक्का करना है कि सभी डीलर सेफ्टी प्रोटोकॉल और जरूरी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतों का पालन करें।

इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस ने कार डीलरों और दुकान मालिकों को कड़ी सिक्योरिटी के बारे में बताया और उनसे सतर्क रहने, संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत रिपोर्ट करने और काम में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की अपील की।

श्रीनगर पुलिस शहर भर में सिक्योरिटी को मजबूत करने और पब्लिक सेफ्टी को सुरक्षित रखने की चल रही कोशिशों के तहत ये ड्राइव जारी रखेगी। जम्मू और कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट नागरिकों की सेफ्टी और देश की सिक्योरिटी पक्का करने के अपने वादे को दोहराता है।

---आईएएनएस

 

 

