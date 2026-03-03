Srinagar Police Action : श्रीनगर पुलिस ने फर्जी समाचार और भ्रामक सूचना फैलाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने कुछ समाचार चैनलों, मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जानबूझकर फैलाई जा रही झूठी, मनगढ़ंत और भ्रामक सूचनाओं का गंभीर संज्ञान लिया है।

श्रीनगर पुलिस के बयान में बताया गया कि ये तत्व जानबूझकर विकृत कथनों और अपुष्ट सामग्री को फैला रहे हैं, जिसका स्पष्ट उद्देश्य अशांति फैलाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और समाज में असामंजस्य पैदा करना है। इस तरह के दुर्भावनापूर्ण भ्रामक सूचना अभियान शांति, सुरक्षा और राष्ट्र की अखंडता के लिए गंभीर खतरा हैं।

श्रीनगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है। कई प्रोफाइल की पहचान की गई है और संबंधित व्यक्तियों को साइबर सेल में तलब किया गया है। जांच सक्रिय रूप से जारी है और इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्रीनगर पुलिस स्पष्ट चेतावनी देती है कि फर्जी समाचार, भड़काऊ सामग्री या अपुष्ट सूचना फैलाने पर कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

बयान में कहा गया कि नागरिकों और मीडिया संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम लें और सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से ही तथ्यों की पुष्टि करें।

बयान में कहा गया कि श्रीनगर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है और क्षेत्र में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी।

--आईएएनएस