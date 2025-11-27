भारत समाचार

Srinagar Police Search : श्रीनगर में कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज

श्रीनगर में पुलिस ने कट्टरपंथ और आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसने को व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
Nov 27, 2025, 05:19 PM
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को शहर में कट्टरपंथी गतिविधियों, गैर-कानूनी साजिशों और आतंकी नेटवर्क को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।

इस अभियान के तहत पुलिस ने पूरे शहर के विभिन्न इलाकों में तलाशी ली। यह कार्रवाई आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों, उनके नेटवर्क और उन्हें सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए जारी प्रयासों का हिस्सा है।

पुलिस के सभी जोनों में एक साथ यह तलाशी अभियान चलाया गया। हर जगह पर पुलिस टीमों के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह भी मौजूद रहे, ताकि पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से और पारदर्शिता के साथ की जा सके। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने कई स्थानों पर डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और अन्य सामग्री की जांच की।

पुलिस का कहना है कि यह कदम उन गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है, जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहर में चल रही किसी भी तरह की कट्टरपंथी या संदिग्ध गतिविधि को पहचानना और उसे समय रहते रोकना है। यह तलाशी ऑपरेशन क्षेत्र में शांति और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने और आतंक को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को कमजोर करने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चलाया गया। तलाशी के दौरान किसी भी तरह की मनमानी या गैर-कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की गई। जहां भी विश्वसनीय इनपुट मिलेंगे, वहां इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

श्रीनगर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने दोहराया कि क्षेत्र के नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

--आईएएनएस

 

 

