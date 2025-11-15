भारत समाचार

Srinagar Blast : श्रीनगर पुलिस स्टेशन में भीषण आकस्मिक विस्फोट; 4 की मौत, कई घायल

नौगाम थाने में धमाका, कई घायल और भारी नुकसान
Nov 15, 2025, 04:32 AM
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में शनिवार को एक पुलिस स्टेशन में भीषण आकस्मिक विस्फोट हुआ। सूत्रों की मानें तो इस विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हो गए।

 

यह विस्फोट श्रीनगर जिले के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल के आसपास की इमारतें हिल गईं और चारों तरफ शीशे टूट गए। नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की तेज आवाज सुनी गई।

 

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी, आईजीपी और पुलिस के आला अधिकारी नौगाम पुलिस थाने में हुए आकस्मिक विस्फोट के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए हैं।

 

विस्फोट के कारण और हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस की एक टीम फरीदाबाद में अंतरराज्यीय सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से बरामद अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक का नमूना ले रही थी। हालांकि, शीर्ष सूत्रों ने किसी भी आतंकी हमले की संभावना से इनकार किया है।

 

शीर्ष सूत्रों ने बताया कि विस्फोटकों के नमूने लेने के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों में से नौ घायल हैं। इस भीषण विस्फोट के कारण थाने के अंदर खड़े कई वाहनों में आग लग गई।

 

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। इस मामले में डॉ. आदिल राथर और डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आतंकी साथी, डॉ. उमर नबी गिरफ्तारी से बच निकला। बाद में लाल किले के पास एक कार विस्फोट में उसकी मौत हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

 

लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी उनकी कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के दो ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) की गिरफ्तारी से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ।

 

--आईएएनएस

 

 

 

