भारत समाचार

Srinagar Blast Update : नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में 9 की मौत, 29 घायल (लीड-1)

नौगाम विस्फोट में 8 मौतें, कई घायल और भारी नुकसान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 04:34 AM
जम्मू-कश्मीर: नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में 9 की मौत, 29 घायल (लीड-1)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। वहीं, इस विस्फोट में 29 अन्य लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान सटीक जानकारी मिलने के बाद ही की जाएगी। मृतकों में एक नायब तहसीलदार (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) और एक स्थानीय दर्जी शामिल हैं। कुछ शव पूरी तरह से जल चुके हैं, इसलिए मृतकों की पहचान में समय लग रहा है।

सूत्रों ने आगे कहा कि घायलों को इलाज के लिए बादामी बाग क्षेत्र में सेना के बेस अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूत्र ने यह भी बताया कि विस्फोट वाली सामग्री फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान जब्त की गई थी, जब सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था।

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, आईजीपी और पुलिस के आला अधिकारी नौगाम पुलिस थाने में हुए आकस्मिक विस्फोट के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे।

यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इस विस्फोट के कारण पुलिस स्टेशन में खड़े कई वाहनों में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को भेजा गया।

इस दुखद घटना पर कांग्रेस ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से जारी बयान में कहा गया, "जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दें। कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।"

--आईएएनएस

 

 

breaking newssecurity issuesPolice IncidentSrinagar newsJammu Kashmir updatesInvestigation NewsNational Headlines

Related posts

Loading...

More from author

Loading...