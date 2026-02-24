Srinagar Airport Expansion : श्रीनगर एयरपोर्ट के विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, राम मोहन नायडू ने फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव के 1,677 करोड़ रुपए के विस्तार के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी का स्वागत किया है। यह प्रोजेक्ट, जिसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) लागू करेगा, जम्मू और कश्मीर में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को तेज करने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार रीजनल कनेक्टिविटी को बदलने और केंद्र शासित प्रदेश की अपार आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए कमिटेड है।

श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी सालाना (वित्त वर्ष 2024–25) लगभग 44.7 लाख यात्रियों, लगभग 28,500 विमानों की आवाजाही और लगभग 10,000 मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करता है। सीजनल पीक, खासकर गर्मियों के महीनों में, मौजूदा टर्मिनल कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते रहे हैं, जो विस्तार की तुरंत जरूरत को साफ तौर पर दिखाता है। मंजूर किए गए प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी चार गुना बढ़ जाएगी, 2.5 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन पैसेंजर हर साल। पीक आवर में पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 950 से बढ़कर 2,900 पैसेंजर हो जाएगी, जिससे भीड़भाड़ काफी कम होगी और पैसेंजर की सुविधा बढ़ेगी। एप्रन को 15 एयरक्राफ्ट के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसमें वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, जिससे घरेलू और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और श्रीनगर उत्तरी भारत के लिए एक अहम एविएशन गेटवे के तौर पर उभरेगा।

अभी जम्मू-कश्मीर के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टूरिज्म का हिस्सा लगभग 7 फीसदी है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, आने वाले सालों में यह हिस्सा बढ़कर 10-12 फीसदी होने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश में अभी हर साल लगभग 1.7 करोड़ विजिटर आते हैं, उम्मीद है कि 2030 तक यह आंकड़ा ठीक-ठाक ग्रोथ के साथ 2.7 से 3 करोड़ तक बढ़ जाएगा और तेज ग्रोथ के हालात में यह और भी ज्यादा हो सकता है। इस विस्तार से एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और इससे जुड़े सेक्टर में काफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से सेब, केसर, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बुने कालीन, सूखे मेवे और बागवानी के सामान जैसे महंगे रीजनल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी आसानी होगी।

नया टर्मिनल कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाएगा। साथ ही, इसमें स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डिजाइन फीचर्स शामिल होंगे, जिसमें एनर्जी-एफिशिएंट सिस्टम, सबसे अच्छी नेचुरल लाइटिंग और पानी बचाने के उपाय शामिल हैं।

इस मौके पर राम मोहन नायडू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू-कश्मीर राज्य के विकास के कमिटमेंट और आर्टिकल 370 हटने के बाद, श्रीनगर एयरपोर्ट कश्मीर घाटी के फिर से उभरने की निशानी के तौर पर उभरा है। पिछले साल, मैंने खुद श्रीनगर एयरपोर्ट पर विस्तार के कामों का दौरा किया था और उनका रिव्यू किया था। हम अगले दो सालों में श्रीनगर में एक मॉडर्न, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टर्मिनल बनाने जा रहे हैं। यह कनेक्टिविटी बढ़ाकर और लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत करके इलाके के विकास को तेज करेगा।"

यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के रीजनल इंटीग्रेशन को मजबूत करने, आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देने और यह पक्का करने के कमिटमेंट को पक्का करता है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदें पूरी तरह पूरी हों।

