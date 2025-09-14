भारत समाचार

Sri Narayana Guru : नारायण गुरुदेव ने समाज को दिशा और सोचने का नया तरीका दिया: सीएम रेखा गुप्ता

CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली में श्री नारायण गुरु जयंती पर दी शुभकामनाएं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 14, 2025, 06:39 PM
नारायण गुरुदेव ने समाज को दिशा और सोचने का नया तरीका दिया: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्‍ली: दिल्ली के विकासपुरी केरला पब्लिक स्कूल में 171वें श्री नारायण गुरु जयंती का महोत्सव मनाया गया। इस महोत्‍सव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच पर आकर लोगों को संबोधित किया।

सीएम रेखा गुप्‍ता ने अपने संबोधन में कहा कि नारायण गुरुदेव भारत की मानव जाति के गुरुदेव हैं, जिन्होंने पूरे समाज को दिशा दी और सोचने का नया तरीका दिया। उन्‍होंने लोगों को बताया कि नारायण गुरुदेव की जन्म जयंती पर बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। आपके बीच यह मेरे लिए नया अनुभव है, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।

सीएम रेखा गुप्‍ता ने कहा कि मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि विज्ञान भवन में मैं भी थी, जहां पर महात्मा गांधीजी और नारायण गुरुदेव जी की मुलाकात की विस्‍तार से चर्चा की गई। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ड्राइव जो देश में चला, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा जातियों से हटकर समाज की कल्पना की गई, वह हम सबके आदरणीय गुरुदेव नारायण जी से इंस्पायर्ड थी। विज्ञान भवन के उस कार्यक्रम ने मुझे नया विजन दिया और नारायण गुरुदेव भारत के इस मानव जाति के गुरुदेव है, जिन्होंने पूरे समाज को दिशा दी और सोचने का नया तरीका दिया। ऐसे समाज की कल्पना की, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जातीय ना हो, एक ईश्वर एक जाति सब लोग वहीं से जुड़े। नारायण गुरुदेव के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ा। भारत विविधता वाला देश है। भारत में कई धर्म और जातियां हैं। आज गुरुदेव के कारण देश को नई दिशा मिली। उन्‍होंने अपनी पूरा जीवन तप और तपस्‍या से भरा है।

सीएम ने कहा कि दक्षिण भारत के लोग मददगार स्‍वभाव के होते हैं, अपना काम करने के साथ ही दूसरे की मदद के लिए उत्‍सुक रहते हैं।

 

 

Delhi newsKerala CommunityNarayana Guru JayantiCM Rekha GuptaSpiritual LeadersSocial Reformindian culture

Related posts

Loading...

More from author

Loading...