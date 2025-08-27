Sri Lanka Odisha Cooperation: श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात, निवेश बढ़ाने पर जोर

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने लोक सेवा भवन में मुलाकात की। यह प्रतिनिधिमंडल ओडिशा के पांच दिवसीय दौरे पर है।

30 अधिकारियों वाले इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय और सरकारी सूचना विभाग के प्रेस अधिकारी शामिल हैं। वे संचार प्रबंधन, विशेष रूप से आपदाओं के दौरान, खेल, निवेश पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन और पर्यटन, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए संचार के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ओडिशा के पांच दिवसीय दौरे पर हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि श्रीलंका और ओडिशा दोनों एक साझा अतीत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनसे शांति, मित्रता और प्रगति के लिए मिलकर काम करने और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए हम एक-दूसरे के अनुभवों से सीखें और अपने लोगों के लिए नए अवसर पैदा करें। हम सब मिलकर विकास और समृद्धि का साझा भविष्य बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने श्रीलंकाई इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि सिंहली जाति के प्रथम राजा और संस्थापक राजकुमार विजया, कलिंग से आए थे। उन्होंने रेखांकित किया कि यह हमें एक ही विस्तृत परिवार का हिस्सा बनाता है।

दोनों देशों की समुद्री विरासत को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल में, कलिंग के नाविक चावल, घोड़े और हाथी लेकर श्रीलंका जाते थे, जबकि मोती और चांदी द्वीप से यहां आते थे। आज भी ओडिशा में बाली यात्रा उत्सव के माध्यम से इस इतिहास का जश्न मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले साल, हमें श्रीलंकाई राजदूतों के इस समारोह में शामिल होने पर बहुत खुशी हुई थी।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, खेल और उद्योग में, बढ़ सकता है। ओडिशा खेल, निवेश और आपदा प्रबंधन का केंद्र बन गया है। उन्होंने बताया कि हमारी आपदा तैयारियों को सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है और हमने चक्रवातों के दौरान लगातार अनगिनत लोगों की जान बचाई है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा ने कहा कि ओडिशा की वर्तमान अर्थव्यवस्था लगभग 110 अमेरिकी डॉलर है और हमारा लक्ष्य 2036 तक 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना है। ओडिशा औद्योगिक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। व्यापार और उद्योग में अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत कर सकते हैं।

इस पांच दिवसीय दौरे के दौरान श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कोणार्क, धौली शांति पैगोडा, कलिंग स्टेडियम और चिल्का झील का दौरा करेगा।