Sumaiya Rana Statement : बहुविवाह के खिलाफ कानून लाने के पीछे का मकसद क्या : सुमैया राणा

लखनऊ: समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने कई मुद्दों पर बातें की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता कुमार केतकर के बयान पर भी सहमति जताते हुए कहा कि हां, ऐसा हो सकता है कि 2014 में सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस की हार कराई हो।

सुमैया राणा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बिलकुल होना चाहिए, हर चीज में जब अपग्रेडेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि अपनी सुरक्षा के विभाग में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। पिछले दिनों हुए हमलों की बात करें तो सरकार कह रही है कि हमलावर बाहर से आए विदेशी थे, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, पुलवामा किया। ऐसा भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, जिससे इन सारी चीजों का पहले से पता चल जाए और उनकी रोकथाम की जा सके।

असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी विधेयक पारित होने पर आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि असम सरकार के मुख्यमंत्री रोज एक नया ऐसा शिगूफा लाते हैं, जो किसी विशेष धर्म के खिलाफ हो। बहुविवाह की जहां तक बात है, इस्लाम चार शादियों और एक साथ चार बीवियों को रखने की इजाजत देता है। इससे कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। मैं यह जानना चाहती हूं कि इस तरह का नियम या कानून ला रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है?

उन्होंने कहा, "जिन बीएलओ की मृत्यु हुई है, यह बहुत ही अफसोसनाक है। किन दबावों में, किस परेशानियों में, कैसे उनकी मृत्यु हुई? उनके घरवालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हम उनके साथ हैं, उनको श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमेशा से परेशान लोगों और परेशानी में डूबे लोगों के साथ खड़े रहते हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश 'आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा' पर उन्होंने कहा, "पहले वोटर आईडी थी, फिर उसके बाद आधार आया। हमारे पहचान पत्र का एक नमूना होना चाहिए। अब कौन-सा आएगा, उसमें क्या-क्या नाम होंगे और क्या-क्या चीजें स्वीकार्य होंगी? यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। इसमें किन लोगों को क्या परेशानी होती है, वह भी देखना होगा।"

लोवी इंस्टीट्यूट के सालाना एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत के ‘मेजर पावर’ की श्रेणी में पहुंचने पर उन्होंने कहा, "बड़ी खुशी होती है जब इस तरह की रिपोर्ट आती है और अपने देश का नाम सुनते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है, जब हम अपने गिरेबान के अंदर झांकते हैं और यहां के हालात पर नजर डालते हैं।"

कांग्रेस के पूर्व सांसद कुमार केतकर के बयान पर उन्होंने कहा, "हां, बिलकुल ऐसा हो सकता है। जब कसाब वाला मामला हुआ था, मुंबई में ताज पर हमला हुआ था, तो पता चला कि दो महीने पहले से इस चीज की चेतावनी आ चुकी थी। इस तरह से जब खबर मिल जाए, तो सरकार क्या ठोस कदम उठाती है, यह सरकार के हाथ में होता है। मुझे लगता है कि उसको अपनी तीनों सेनाओं के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए।"

