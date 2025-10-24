भारत समाचार

SP Singh Baghel Statement : बिहार चुनाव में तीर भी निशाने पर लगेगा और कमल भी खिलेगा : एसपी सिंह बघेल

एस.पी. सिंह बघेल बोले- बिहार में एनडीए की जीत तय, महागठबंधन में कोई आश्चर्य नहीं
Oct 24, 2025, 05:16 AM
नई दिल्ली: बिहार चुनाव के मद्देजनर विपक्षी महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने गुरुवार को विपक्ष पर निशाना साधा और एनडीए के जीत का दावा किया।

बिहार में महागठबंध ने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और विकासशील इंसाफ पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश साहनी को उपमुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है। एस.पी. सिंह बघेल ने आईएएनएस से बात करते हुए महागठबंधन के इस फैसले पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं जताई। उन्होंने कहा, "यह लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन हम राजनीतिक लोगों के लिए यह सिर्फ एक न्यूज है। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना था, तो उसे आरजेडी से ही घोषित करना था।"

बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं की रैली पर बोलते हुए बघेल ने कहा, "मैं भी बिहार में जाकर आया हूं। वहां पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, पीएम मोदी का व्यक्तित्व और नेतृत्व, राज्य सरकार की योजनाएं और भाजपा और राजद के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मेहनत से निश्चित तौर पर राज्य में एनडीए की जीत होगी। इस चुनाव में तीर भी निशाने पर लगेगा और कमल भी जीतेगा।"

महिला वोटर्स को लेकर बघेल ने कहा, "बिहार की बहनें शुरू से नीतीश कुमार को पसंद करती हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को ध्यान में रखकर काफी काम किया। वहीं, किसी भी राज्य में महिलाओं के अधिकतर वोट भाजपा को ही जाते हैं क्योंकि मुफ्त राशन, सिलेंडर, शौचालय, आवास और कई तरह की पेंशन की योजनाओं से उन्हें राहत मिली है। जब केंद्र सरकार ने गरीब महिलाओं को घर, शौचालय, मुफ्त अनाज और सिलेंडर जैसी मूलभूत सुविधाएं दी, तो उन्हें भी समझ आता है कि सरकार ने हमारा घर चलाना आसान किया है।"

बता दें कि बिहार की 243 सीटों के लिए दो चरणों, 6 और 11 नवंबर, को मतदान है। वहीं, 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे।

 

 

 

