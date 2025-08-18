भारत समाचार

Virendra Singh SP Statement: सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप, 'प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ी'

सपा सांसद बोले- चुनाव आयोग पढ़ रहा था भाजपा की स्क्रिप्ट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 18, 2025, 10:52 AM
सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप, 'प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग ने भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ी'

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने रविवार को हुई चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर तंज कसते हुए कहा कि वे उम्मीद कर रहे थे कि आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया।

सपा सांसद ने दावा किया कि प्रेस वार्ता में आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्क्रिप्ट पढ़ी और अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया, जबकि उन्हें विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने चाहिए थे।

एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आरएसएस के खाटी सदस्य को उम्मीदवार बनाया गया है।

उन्होंने एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दलों को नसीहत दी है कि जब उम्मीदवार का चयन भाजपा को ही करना है तो एनडीए में उनकी कोई वास्तविक अहमियत है या नहीं? उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया है, तो एनडीए में शामिल दलों को विचार करना चाहिए।

उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर हैं। सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कई जिलों तक जाएगी। 19 अगस्त को उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी बिहार से दिल्ली लौटेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को लेकर उनकी उपस्थिति में बैठक की जाएगी और चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी।

 

 

BJPVice President CandidateCP RadhakrishnanElection CommissionSamajwadi PartyIndian PoliticsVirendra Singh

Related posts

Loading...

More from author

Loading...