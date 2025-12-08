Awadhesh Prasad Criticizes Yogi Govt : फसल की सरकारी खरीद नहीं हो रही, सरकार असल मुद्दों से भटका रही ध्यान: सपा सांसद अवधेश प्रसाद

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देशों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाकर दूसरे रास्ते पर चल रही है, जबकि प्रदेश में बहुत सारी गंभीर समस्याएं मौजूद हैं।

अवधेश प्रसाद के मुताबिक आज सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसानों की धान की फसल घरों में पड़ी है, लेकिन सरकारी खरीद एकदम ठप है। इससे बिचौलियों को मनचाही कीमत पर किसानों का शोषण करने की खुली छूट मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में तो एक बोरी भी सरकारी खरीद नहीं हुई है। वह खुद भी यात्रा के दौरान देखकर आए हैं कि किसानों की हालत कितनी खराब है।

सपा सांसद ने अयोध्या जनपद का एक और मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चौरासी कोसी परिक्रमा के नाम पर हजारों किसानों की जमीन को बिना मुआवजा दिए अधिग्रहीत किया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसलों को बचाने और पशुओं को ठंड में संभालने के लिए जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है।

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा किसानों ने परेशानियों के चलते अपनी जान तक दे दी, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही।

सांसद ने प्रदेश में बढ़ते दलित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अत्याचार के मामलों में रोज बढ़ोतरी हो रही है और योगी सरकार में रिकॉर्ड टूट रहे हैं। काकोरी में हुए एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि रामपाल पासी नाम के एक बुजुर्ग के साथ कितनी अमानवीय हरकत हुई। बीमारी की हालत में मंदिर के पास बैठने पर उन्हें पीटा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया।

अवधेश प्रसाद का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता की असली समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

--आईएएनएस