Bundelkhand State Demand : राम मंदिर पर ध्वजारोहण कोई संत या धर्मगुरु करे: रविदास मेहरोत्रा

लखनऊ: बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग पर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि यूपी मजबूत रहे और इसका विभाजन न होने पाए। उत्तर प्रदेश को शक्तिशाली और मजबूत बनाने की जरूरत है। यूपी जितना बड़ा है, उतना बड़ा ही रहना चाहिए।

राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया, जिसने राम मंदिर का निर्माण करवाया है। इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। भाजपा के लोगों ने राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए एकत्रित किए हैं। राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण का काम होना है, उसे कोई संत और धर्मगुरु करे। भाजपा हर धार्मिक आयोजन में राजनीति खोजती है।

सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह पर उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कमजोर लोगों को न्याय दिलाएंगे। वे किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे।

चुनाव आयोग ने एसआईआर को लागू करने से पहले किसी भी विपक्षी दल को बुलाकर बात नहीं की है। यह विपक्षी मतदाताओं के वोट काटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर इतना अधिक काम सौंप दिया गया है कि 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि बीएलओ के साथ कम से कम चार शिक्षित लोग लगाए जाएं जो फार्म भरने में मदद करें।

उन्होंने कहा कि बीएलओ फॉर्म बांट रहा है, उसे जमा कर रहा है, भरवा रहा है, और फिर अपलोड भी करवा रहा है। एक व्यक्ति इतना काम करे जिसके कारण वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है।

उन्होंने फिर से मांग की कि बीएलओ के साथ कम से कम चार शिक्षित लोग लगाए जाएं जो बीएलओ की मदद करें। इससे उनका बोझ कम हो सके। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वह बहुत बड़े कलाकार थे। उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें नमन करते हैं।

--आईएएनएस