SIR voter revision issue : एसआईआर प्रक्रिया को समय पूर्व खत्म कराने का बीएलओ पर डाला जा रहा दबाव: सपा नेता उदयवीर सिंह

Dec 05, 2025, 01:47 PM
एसआईआर प्रक्रिया को समय पूर्व खत्म कराने का बीएलओ पर डाला जा रहा दबाव: सपा नेता उदयवीर सिंह

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने शुक्रवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यों में जुटे बीएलओ अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव डाले जाने पर चिंता जाहिर की।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में एसआईआर प्रक्रिया को निर्धारित समय अवधि से पहले पूर्ण कराने को लेकर बीएलओ पर काम का दबाव बनाया जा रहा है। काम का दबाव इस कदर बढ़ा रहा है कि अब उनकी जान भी खतरे में आ चुकी है। बीएलओ को मतदाता सूची की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिया जा चुका है।

सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि एसआईआर के पूरे आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि अब तक कितना काम हो चुका है। जब तक इस संबंध में आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे, तब तक यह बात साफ नहीं हो पाएगी कि मतदाता सूची के संबंध में कितने काम हुए हैं और लोगों के बीच में पसोपेश का माहौल बना रहेगा। लिहाजा लोगों के बीच में संदेह की स्थिति नहीं बनी रहे।

उन्होंने कहा कि आज का जमाना कंप्यूटर का है। आंकड़े आसानी से सार्वजनिक हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई आपत्ति होगी।

उदयवीर सिंह ने कहा कि मतदाता सूची की प्रक्रिया को संपन्न कराने की दिशा में अगर आपको किसी मृत या फर्जी मतदाताओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो आपको ज्यादा हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर इस तरह की स्थिति मतदाता सूची की प्रक्रिया को संपन्न कराने में देखने को मिलती ही है।

उन्होंने कहा कि फ्लाइट्स के रद्द होने की वजह से आम यात्रियों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को बिना समय गंवाए तत्काल इस दिशा में ध्यान देना होगा, ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

--आईएएनएस

 

Uttar Pradesh PoliticsSP Leader StatementElection ManagementAdministrative PressurePublic-Concernssir processBLO Issuesvoter list revision

