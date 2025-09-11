Noida Flood Relief : सपा नेता राहुल अवाना ने नोएडा में बाढ़ पीड़ितों को रुपए बांटे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भारत समाचार

सपा नेता राहुल अवाना ने बाढ़ पीड़ितों को नकद व राहत सामग्री दी
Sep 11, 2025, 07:08 AM
नोएडा: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राहुल अवाना आगे आए हैं। वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाने में जुटे हैं।

इसी बीच, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने हाथों से लोगों को नकद सहायता राशि देते दिखाई दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, राहुल अवाना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और वहां मौजूद जरूरतमंदों को 500-500 रुपए की गड्डी से नोट बांटे।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने खुद पैसे निकालकर सीधे पीड़ितों के हाथों में दिए। इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे गरीब और संकटग्रस्त परिवारों के लिए मदद का मानवीय प्रयास बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं।

राहुल अवाना ने केवल नकद सहायता ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और जरूरी सामग्री का भी इंतजाम किया। उनकी टीम ने पीडीए परिवार की रसोई के माध्यम से राहत शिविर लगाया, जहां बाढ़ प्रभावित परिवारों को पका हुआ खाना और जरूरत की वस्तुएं वितरित की गईं।

शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचे और उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई।

सपा नेता ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत और पुनर्वास की योजनाएं पहुंचाई जाएं, ताकि लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन जी सकें।

नोएडा और आसपास के कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। घरों में पानी घुस गया है, लोग अपना सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों के राहत कार्य लोगों के लिए बड़ी मदद साबित हो रहे हैं। राहुल अवाना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

 

 

