UP Vision Document 2047: भाजपा सरकार का 'विजन डॉक्यूमेंट' शिगूफा : विधायक कमाल अख्तर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक कमाल अख्तर ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की ओर से पेश ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ को शिगूफा बताया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि जब यह सरकार हर क्षेत्र में विफल हो गई, न ही बच्चों को शिक्षा दिला पाई, न ही स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी प्रकार का उल्लेखनीय कदम उठा सकी और न ही बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में किसी भी प्रकार का कार्य कर पाई, अब जाकर यह लोग ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ का शिगूफा छोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सदन की चर्चा में इन लोगों ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की दिशा में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट का शिगूफा छोड़ते रहे। जिसे प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अब इस सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को भलीभांति समझ चुकी है। अब लोग जान चुके हैं कि इन लोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है।

इसके अलावा, सपा नेता ने सदन में 24 घंटे चर्चा कराने को लेकर कहा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुद्दे ज्यादा थे, तो सरकार सदन की अवधि को बढ़ा सकती थी। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। इसकी जगह पर इन लोगों ने सदन में चौबीस घंटे चर्चा कराने का फैसला किया। लेकिन, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर चर्चा कराने से पहले हमने अपनी तरफ से 47 बिंदु सरकार को सुझाए थे और उनसे मांग की थी कि इस पर चर्चा कराए। लेकिन, अफसोस सरकार ने हमारी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सरकार की ओर से बुलाया गया विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह से इवेंट है। गौर करने वाली बात है कि भाजपा के विधायकों ने खुद अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और यह शिकायत करते हुए नजर आए कि हमारे यहां पर काम नहीं हुआ है। अब अगर उनके विधायकों के यहां काम नहीं हुआ है, तो आप ही बताइए कि विपक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र की कैसी स्थिति होगी।