Irfan Solanki Bail : सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा, बोले- न्याय की जीत है

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मंगलवार को जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद वह सबसे पहले अपने परिवार से मिले और सभी को गले लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह न्याय की जीत है।

रिहाई के क्षण भावुक रहे। जैसे ही इरफान बाहर आए, उनकी पत्नी नसीम और बच्चे उनकी ओर दौड़ पड़े। इरफान ने सबको गले लगाया और पत्नी से प्यार का इजहार किया। कार में बैठी नसीम ने भी इरफान को अपनी तरफ बुलाते हुए स्नेह जताया।

जेल के बाहर उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। रिहाई मिलते ही समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया। इरफान ने सभी समर्थकों का शुक्रिया अदा किया।

उनकी रिहाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद संभव हो सकी। फिलहाल वह महाराजगंज जेल से अपने आवास कानपुर की ओर काफिले के साथ रवाना हो गए हैं।

कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान पर आगजनी, प्लॉट कब्जाने, रंगदारी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने जैसे कई आरोप लगे थे। इनमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उनकी रिहाई लंबित थी।

दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद देर शाम मंगलवार को जेल के दरवाजे उनके लिए खुल गए।

22 दिसंबर 2022 को प्रशासनिक आधार पर इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच महाराजगंज जिला कारागार शिफ्ट किया गया था। वर्तमान में वे केवल गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मुकदमे में निरुद्ध थे। हाईकोर्ट ने इरफान, उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य आरोपी को जमानत प्रदान की है।