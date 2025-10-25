SP Leader Statement : जनता बिहार से डबल इंजन की सरकार को बदलेगी : फखरुल हसन चांद

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता फखरुल हसन चांद ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि बिहार की जनता 20 साल से चली आ रही डबल इंजन सरकार को बदलने का काम करेगी और ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जो उनके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करे।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बक्सर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाओं को लेकर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि वे बिहार के लोगों को यह नहीं बताते हैं कि पूर्व में किए वादों का क्या हुआ। बस हर बार नए दावे कर दिए जाते हैं, बिहार की जनता सबकुछ समझ चुकी है और अब बदलाव करने का मन बना लिया है।

सपा नेता ने कहा कि एनडीए के बड़े-बड़े नेता चुनावी अभियान में नए-नए वादे कर रहे हैं। लेकिन, बिहार के नौजवान सवाल उठा रहे हैं कि पुराने वादे कब पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में युवाओं से रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? क्या सरकार उन्हें भूल गई? बिहार में अपराध बढ़ा है, यकीनन बिहार में एनडीए सरकार में जंगलराज चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। पूर्व में सभी ने देखा कि कैसे पुल गिर रहे थे। भाजपा ने युवाओं से किए वादों को भुला दिया है। 20 साल में यह सरकार सिर्फ जुल्म और भ्रष्टाचार लेकर आई है।

सपा नेता ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के 'एक्स' पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि ये भाजपा के हथकंडे हैं। बिहार में वे नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेताओं के जरिए अपने काम करवाते हैं, जो वे खुद नहीं कर पाते। जब देश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, तब ये लोग खामोश रहते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही ये मुसलमानों का नाम लेते हैं।

मुरादाबाद में हाल की घटना पर सपा नेता ने कहा कि इस पूरी घटना की गहन जांच होनी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसी को भी किसी छात्रा से इस तरह के सर्टिफिकेट मांगने का कोई अधिकार नहीं है।