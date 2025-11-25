भारत समाचार

South Sudan Plane Crash : दक्षिण सूडान में खाद्य सामग्री ले जा रहा प्लेन क्रैश, तीन की मौत

दक्षिण सूडान में राहत सामग्री ले जा रहा चार्टर विमान क्रैश, तीन की मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 25, 2025, 04:57 PM
दक्षिण सूडान में खाद्य सामग्री ले जा रहा प्लेन क्रैश, तीन की मौत

खार्तूम: दक्षिण सूडान के यूनिटी राज्य स्थित लीयर काउंटी में मंगलवार को खाद्य सामग्री ले जा रहा चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। ये हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजे हुआ। विमान एक गैर लाभकारी संगठन की ओर से भेजा गया था।

लीयर काउंटी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। बताया कि विमान जो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का सामान ले जा रहा था, टेकऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन सैमरिटन्स पर्स के इस एयरक्राफ्ट में दो क्रू मेंबर और एक इंजीनियर सवार थे, जिनकी मौत हो गई। साउथ सूडान में सैमरिटन पर्स के उप निदेशक बिक्रम राय ने रॉयटर्स को बताया कि 'नारी एयर' का यह एयरक्राफ्ट राजधानी जूबा से 2 टन सामान लेकर बाढ़ पीड़ित इलाकों की ओर रवाना हुआ था।

स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने बताया कि क्रैश साइट एक दूर-दराज के इलाके में है, जहां पैदल ही लगभग तीन घंटे में पहुंचा जा सकता है।

साउथ सूडान में हवाई हादसों का इतिहास रहा है, जो अक्सर पुराने एयरक्राफ्ट, ओवरलोडिंग, सीमित सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, और मुश्किल मौसम की वजह से होते हैं।

स्थानीय मीडिया आउटलेट सूडान पोस्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में, कई जानलेवा हादसे हुए हैं, जिनमें 2015 का जुबा एंटोनोव एएन-12 कार्गो प्लेन क्रैश शामिल है, जिसमें 37 लोग मारे गए थे; 2018 में लेक यिरोल के पास एक एलईटी एल-410 क्रैश में 20 लोगों की जान चली गई थी; और 2021 में साउथ सूडान सुप्रीम एयरलाइंस का एलईटी एल-410 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उसमें सवार सभी दस लोग मारे गए थे।

2025 में, एक तेल कंपनी का किराए पर लिया गया बीचक्राफ्ट 1900डी प्लेन यूनिटी स्टेट में ही गिर गया था, जिसमें 21 में से 20 पैसेंजर मारे गए थे। इनमें दूर-दराज या खराब सुविधाओं वाले एयरस्ट्रिप पर ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स शामिल थीं, जिससे देश के एविएशन सेक्टर की चुनौतियों का पता चलता है।

--आईएएनएस

 

 

Disaster reportplane crash incidentSouth Sudan newsaviation safetyHumanitarian Aidinternational reliefemergency response

Related posts

Loading...

More from author

Loading...