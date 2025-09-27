भारत समाचार

Sonam Wangchuk Arrest : उमर अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की

लेह में कर्फ्यू के बीच सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासी विवाद
Sep 27, 2025, 06:21 AM
उमर अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को ‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की।

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि सोनाम वांगचुक की गिरफ्तारी बहुत चिंताजनक है। शांति, स्थिरता और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ वादे पूरे करने की मांग करने के लिए सजा दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि शुक्रवार को लेह में कर्फ्यू है और इंटरनेट बंद है। यह कश्मीर में लंबे समय से हो रही घटनाओं की एक बुरी याद दिलाता है। आज के भारत में सत्ता को सच बताना भारी कीमत चुकाने जैसा है। वरना, जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी शांति और अहिंसा के लिए लड़ता रहा, वह जेल में कैसे पहुंच सकता है?

गृह मंत्रालय ने सोनाम वांगचुक पर लद्दाख के लेह शहर में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सोनाम वांगचुक 10 सितंबर को राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करने और लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे।

24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने एक सीआरपीएफ वाहन को जला दिया, जिसमें सीआरपीएफ के जवान थे। इसके अलावा, उन्होंने भाजपा के स्थानीय कार्यालय और लेह की सर्वोच्च संस्था के कार्यालय को भी जला दिया और अन्य वाहनों को भी आग लगा दी। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थर फेंके।

सोनाम वांगचुक ने 24 सितंबर को लेह में हिंसा शुरू होने के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी।

अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें चार प्रदर्शनकारी मारे गए और 70 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने लेह शहर में कर्फ्यू लगा दिया, जो शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा।

गुरुवार शाम को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 28 सितंबर तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश के बाद कारगिल शहर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया।

गृह मंत्रालय ने सोनाम वांगचुक की संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (सेकमोल) का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया।

शुक्रवार को लद्दाख क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहा और लेह शहर में शांति बनी रही। सूत्रों के अनुसार शनिवार को भी कोई ढील नहीं दी जाएगी।

 

 

