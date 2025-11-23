SMVDIME Admission : एलजी से मिले विपक्षी नेता, एमबीबीएस दाखिलों को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं

भारत समाचार

एसएमवीडीआईएमई दाखिला विवाद पर सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की।
Nov 23, 2025, 05:40 AM
जम्मू-कश्मीर: एलजी से मिले विपक्षी नेता, एमबीबीएस दाखिलों को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से एसएमवीडीआईएमई में एमबीबीएस दाखिलों में माता वैष्णो देवी के भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखने का आग्रह किया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने शनिवार शाम को जम्मू स्थित राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (एसएमवीडीआईएमई) में हाल ही में हुए एमबीबीएस दाखिलों के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं।

भाजपा नेता ने चयन प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रवेश प्रक्रिया से माता वैष्णो देवी के भक्तों और हिंदू समुदाय के एक बड़े वर्ग में व्यापक आक्रोश फैल गया है। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि बड़ी संख्या में गैर-हिंदू छात्रों के चयन से कई भक्तों में वेदना उत्पन्न हुई है। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि जनभावना के अनुसार, यह मुद्दा न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, बल्कि माता वैष्णो देवी से जुड़े संस्थानों से जुड़ी सांस्कृतिक संवेदनशीलता और आस्था संबंधी अपेक्षाओं से भी जुड़ा है।

बता दें कि एसएमवीडीआईएमई को इस साल 50 एमबीबीएस सीटें स्वीकृत की गई हैं। इस बीच 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए पहले बैच में समुदाय विशेष के 42 छात्रों के प्रवेश से विवाद पैदा हो गया है। दक्षिणपंथी हिंदू समूहों ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही नव स्थापित संस्थान को “अल्पसंख्यक संस्थान” का दर्जा देने की मांग की है।

वहीं, बैठक के दौरान सुनील शर्मा ने प्रवेश मानदंडों की समीक्षा करने, पारदर्शिता बढ़ाने और हिंदू समुदाय की भावनाओं को उचित रूप से ध्यान में रखने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे दृष्टिकोण का आह्वान किया जो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित संस्थानों का समर्थन करने वाले श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं को स्वीकार करे।

भाजपा विधायकों शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, डॉ. देविंदर मन्याल और आरएस पठानिया के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, विपक्ष के नेता ने लोगों, विशेषकर हिंदू भक्तों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से हस्तक्षेप करने और जनता की शिकायतों के समाधान तथा प्रवेश प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

 

 

