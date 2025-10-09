भारत समाचार

Narendra Modi Politics : प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने देश में गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश किया: स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के 24 साल के राजनीतिक सफर को ऐतिहासिक बताया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 09, 2025, 02:54 AM
प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने देश में गवर्नेंस का एक नया मॉडल पेश किया: स्मृति ईरानी

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राजनीति में 24 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ लगभग 20 साल काम करने का अनुभव रहा है। हमारे लोकतंत्र में अनुशासन और संवेदनशीलता राजनीति में अगर किसी ने प्रतिबिंबित की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए पीएम मोदी ने कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन किए हैं जो भारत के इतिहास में इंगित हैं, जैसे जनधन योजना, मुफ्त राशन योजना, और डिजिटल इंडिया। ये सब उनका योगदान रहा है।

महिला होने के नाते मैं यह कहूंगी कि हमारे राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में महिला के लिए नहीं, बल्कि महिला के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान के प्रति जो पीएम मोदी की सोच है, उसने देश में एक नया गवर्नेंस मॉडल पेश किया है, इसलिए 24 साल के एक राजनीतिक स्वभाव और कार्यकाल को पूर्ण करने के लिए उनको बधाई देती हूं।

वहीं, भाजपा राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति में 24 साल पूरे हो गए हैं। इन 24 सालों में हुए कामों ने विकास की गाथा रची है। खासकर महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बात की जाए तो आज बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की मातृ शक्ति आत्मनिर्भर हुई है। बिहार में आज महिलाओं को दस हजार रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ ही देश में नए एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे लाइन जैसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, जिसने देश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है।

इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित सेवा के 24 वर्ष पूरे करने और सरकार के मुखिया के रूप में (पहले राज्य स्तर पर और अब भारत के प्रधान सेवक) के रूप में 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई।

 

 

BJPInfrastructure DevelopmentNarendra Modiwomen empowermentSmriti IraniIndian PoliticsDigital India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...