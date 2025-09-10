भारत समाचार

PM Modi Himachal visit : केंद्र सरकार आपदा की घड़ी में नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी : जेपी नड्डा

पीएम मोदी के हिमाचल दौरे पर जे.पी. नड्डा ने केंद्र की मदद की सराहना की।
Sep 10, 2025, 01:58 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया एवं आपदा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने पीएम मोदी के दौरे की सराहना की। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

जे.पी. नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया एवं आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। देवभूमि में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने के साथ ही प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का ऐलान किया।"

उन्होंने आगे बताया, "पीएम किसान सम्मान निधि और एसडीआरएफ की दूसरी किस्त का अग्रिम भुगतान किया जाएगा, आपदा में नुकसानग्रस्त घरों का पीएम आवास योजना के तहत पुनर्निर्माण और मरम्मत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को सहायता, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार और वर्षा जल के संग्रहण व भंडारण के लिए जल संचयन संरचनाओं का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कदम देवभूमि की जनता को संबल प्रदान करेंगे।"

नड्डा ने दोहराया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने लिखा, "हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ संकट की इस विकट घड़ी में केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस विपरीत परिस्थिति में हर संभव मदद के लिए देवभूमि के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।"

बता दें कि पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति का जायजा लिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सांसदों, नेताओं और अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "इस कठिन समय में हम प्रदेश के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"

 

 

BJPnatural disasterDisaster ReliefPM ModiPM KisanHimachal Pradesh floodsCentral GovernmentSDRFJP NaddaLandslides

