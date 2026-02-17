भारत समाचार

BJP Parivartan Rath Yatra : विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 'परिवर्तन यात्रा' की घोषणा की

बीजेपी राज्यभर में चुनावी अभियान के लिए परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करेगी
Feb 18, 2026
पश्चिम बंगाल : विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 'परिवर्तन यात्रा' की घोषणा की

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल में 'परिवर्तन रथ यात्रा' निकालेगी।

प्रोग्राम की घोषणा करते हुए, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सीपीआई-एम के 34 साल के राज के बाद, लोगों ने बदलाव की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस को राज्य में सत्ता में आने का मौका दिया।

भट्टाचार्य ने आगे कहा, "लेकिन पिछले 15 सालों में, राज्य में डेमोक्रेटिक अधिकार खत्म हो गए हैं और करप्शन ने एक इंस्टीट्यूशनल रूप ले लिया है। आने वाले राज्य असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को हराने के मैसेज के साथ लोगों तक पहुंचने के लिए, पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी।"

भाजपा पूरे राज्य में नौ यात्राएं ऑर्गनाइज करने वाली है। यात्रा 1 मार्च को कूच बिहार साउथ, कृष्णानगर साउथ, गरबेटा, रायदिघी और कुल्टी से और 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखली, हसन और अमता से शुरू होगी।

यह प्रोग्राम 3 मार्च और 4 मार्च को डोल यात्रा और होली के मौके पर रोक दिया जाएगा। 5 से 10 मार्च तक, यह प्रोग्राम राज्य के अलग-अलग विधानसभा इलाकों का दौरा करते हुए कुल 5,000 किमी. से ज्यादा का सफर तय करेगा।

इस प्रोग्राम के तहत करीब 60 बड़ी और 300 से ज्यादा छोटी पब्लिक मीटिंग करने का प्लान है। हर विधानसभा इलाके में रथ, झांकी और कैंपेन होंगे। बताया गया है कि यह प्रोग्राम मार्च के आखिर में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक मीटिंग के साथ खत्म होगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भट्टाचार्य ने भी इशारा किया है कि यात्राओं के उद्घाटन स्टेज पर भाजपा के कई सेंट्रल लीडर मौजूद रह सकते हैं।

उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को पश्चिम बंगाल के एक छोटे दौरे पर जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री शाह के बुधवार दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। वहां से, केंद्रीय गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से नादिया जिले के मायापुर जाएंगे, जहां उनका इस्कॉन मंदिर में कई प्रोग्राम में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है, जहां वे करीब दो घंटे बिताएंगे।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह मायापुर के इस्कॉन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह पहले इस्कॉन के शंखभवन जाएंगे, उसके बाद पद्मभवन जाएंगे। वहां, केंद्रीय मंत्री हिंदू संतों और साधुओं के साथ एक खास मीटिंग कर सकते हैं। बाद में, अमित शाह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे।

हालांकि, वे कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। मायापुर जाने के बाद, केंद्रीय मंत्री शाह बुधवार शाम को दिल्ली लौट आएंगे।

--आईएएनएस

 

 

