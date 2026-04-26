Ahmedabad Rural Police : अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने 5,000 से अधिक निवारक कार्रवाई कीं

अहमदाबाद: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने अपनी प्रवर्तन और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। इसके तहत, पुलिस ने एक करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों के हिस्से के तौर पर निवारक कार्रवाई को भी तेज कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि चल रहे अभियानों के दौरान 5,360 लीटर देसी शराब, जिसकी कीमत 10.72 लाख रुपए है, और 16,976 बोतलें 'इंडियन मेड फॉरेन लिकर' (आईएमएफएल), जिनकी कीमत 96.94 लाख रुपए है, जब्त की गई हैं।

1 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच, पुलिस ने 5,192 निवारक कार्रवाई कीं और शराबबंदी से जुड़े 870 मामले दर्ज किए।

इसी अवधि के दौरान, अधिकारियों ने 81 निष्कासन प्रस्ताव, 25 पीएएसए प्रस्ताव और 60 अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कीं।

कुल 1,687 हथियार जमा कराए गए, जबकि 20 चेक-पोस्ट स्थापित किए गए और 41,075 वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने एहतियाती निगरानी के तहत 159 हिस्ट्री-शीटरों की भी जांच की है।

अहमदाबाद ग्रामीण जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए कुल 3,251 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें एक पुलिस अधीक्षक, चार पुलिस उपाधीक्षक, 34 पुलिस निरीक्षक, 72 पुलिस उप-निरीक्षक, 1,249 पुलिसकर्मी, 173 एलआरडी कर्मी, 1,537 होम गार्ड और जीआरडी स्टाफ, 57 एसआरपीएफ कर्मी, अन्य जिलों से 114 कर्मी, 75 मोबाइल गश्ती इकाइयां और 22 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें शामिल हैं।

अधिकारियों ने चुनावों के लिए पूरे जिले में 1,302 मतदान केंद्रों की पहचान की है।

इनमें से 41 को अति-संवेदनशील, 408 को संवेदनशील और 853 को सामान्य श्रेणी में रखा गया है।

ये व्यवस्थाएं अहमदाबाद नगर निगम क्षेत्र, तीन नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायत सीटों और 176 तालुका पंचायत सीटों के चुनावों को कवर करती हैं।

इसके साथ ही, अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने चुनावों की रियल-टाइम निगरानी के लिए एक डिजिटल कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के तौर पर एडीआर-एसएचआईईएलडी प्लेटफॉर्म को सक्रिय कर दिया है।

18 अप्रैल से चालू यह प्रणाली, पिछले साल के ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान इस्तेमाल किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट से अपग्रेड होकर अब जिला-स्तरीय निगरानी का एक पूरी तरह से एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म बन गई है।

एडीआर-एसएचआईईएलडी पोर्टल चुनावों से जुड़ा एकीकृत डेटा, बूथ-स्तरीय जानकारी, पुलिस तैनाती की योजना, रियल-टाइम निगरानी, ​​गूगल मैप-आधारित निगरानी और दैनिक रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

यह पूरे जिले का एक 'विहंगम दृश्य' प्रस्तुत करता है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया, और साथ ही निगरानी व समन्वय में सहायता के लिए बूथ-स्तर की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जिले के प्रमुख अधिकारियों को दी गई है, जिनमें जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

इस प्रणाली को अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने स्थानीय खुफिया शाखा, साइबर सेल और जिला आईटी टीम के सहयोग से आंतरिक रूप से विकसित किया है।

मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अहमदाबाद जिले और गुजरात के अन्य हिस्सों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सुजीत कुमार ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव "महज एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक उत्सव हैं," जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और स्थानीय शासन में हिस्सा ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं, और बताया कि गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, छांव की सुविधा और मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है।

एक शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा इंतजामों को भी मजबूत किया है।

--आईएएनएस