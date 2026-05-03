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Bihar Police Action : बिहार में 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी सोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर

सीवान एनकाउंटर में सोनू यादव मारा गया, पुलिस कार्रवाई में अपराधी ढेर
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Dainik Hawk·
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May 03, 2026, 09:10 AM
बिहार में 25 हजार रुपये का इनामी अपराधी सोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर

सीवान: बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों की गोली का जवाब पुलिस गोली से दे रही है।

इस बीच, सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को तड़के एक मुठभेड़ में 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी सोनू यादव को रविवार को ढेर कर दिया। सोनू पर भाजपा नेता के भांजे हर्ष कुमार को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।

इस घटना में भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार चन्दन सिंह गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू यादव किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बड़हरिया की ओर जा रहा है।

इसी सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम गठित की गई। जैसे ही विशेष टीम ने अपराधियों की निश्चित स्थान पर घेराबंदी की और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी तत्काल मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। बताया गया कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से सोनू यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया।

इस मामले में पहले ही छोटू यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जिसके पास से हत्या में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है।

बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के आरोपी रामधनी यादव बुधवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

--आईएएनएस

 

 

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