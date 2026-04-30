Bihar Crime News : पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी छोटू यादव गिरफ्तार

सिवान: बिहार के सिवान में भाजपा नेता के रिश्तेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान छोटू यादव के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल होने के बाद फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सिवान पुलिस ने जानकारी दी कि टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। साथ ही, घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच एफएसएल टीम की ओर से कराई गई। घटना के त्वरित जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

गठित टीम की ओर से तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्तों की पहचान करते हुए छोटू यादव को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि रोड पर साइड लेने के क्रम में विवाद हुआ था। इस घटना में उसके अलावा तीन अन्य अपराधी भी शामिल थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस टीम की ओर से छापेमारी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को देखकर अपराधियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस क्रम में छोटू यादव भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें छोटू यादव के पैर में गोली लग गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाजपा नेता के रिश्तेदार चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष कुमार सिंह के साथ तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास रास्ते में अन्य परिजनों का इंतजार करते समय लगभग शाम 6:30 बजे उनकी गाड़ी की दूसरी कार से हल्की टक्कर हो गई। इसके बाद शुरू हुआ मामूली विवाद जल्द ही बढ़कर हिंसक झड़प में बदल गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस दौरान आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर्ष कुमार सिंह को कई गोलियां लगीं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

--आईएएनएस

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