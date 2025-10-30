Siwan ASI Murder : बिहार में एएसआई की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने सुनसान इलाके से शव किया बरामद

सिवान: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क होने का दावा कर रही है। इस बीच, सिवान में एक पुलिस अधिकारी की हत्या की खबर सामने आई है।

अज्ञात अपराधियों ने सिवान के दरौंदा थाना में पदस्थापित एएसआई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने धारदार हथियार से सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) की हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया।

पुलिस ने गुरुवार को दरौंदा थाना क्षेत्र के बसांव नवका टोला से एक शव होने की खबर के बाद शव को बरामद किया, जिसकी पहचान एएसआई अनिरुद्ध कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक, दरौंदा थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई अनिरुद्ध कुमार सिविल ड्रेस में थे।

बुधवार की रात वह कहीं जा रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी और उनके शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया। दरौंदा के थाना प्रभारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि शव देखने से स्पष्ट है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर इनकी हत्या कर शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया है। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।

उन्होंने बताया कि वे बुधवार की शाम सिविल ड्रेस में ही कहीं जा रहे थे। वे कहां जा रहे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक निर्देश दिए। संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

--आईएएनएस