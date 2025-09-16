भारत समाचार

Sitapur ATM Fraud : एटीएम बदलकर रुपए निकालने वाले दो शातिर गिरफ्तार, 41 एटीएम कार्ड और नकदी बरामद

Sep 16, 2025, 09:43 AM
सीतापुर: यूपी पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के खाते से रुपए उड़ाने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार को मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद जीशान को कैंची पुल के पास सनसाइन लाइब्रेरी के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी प्रतापगढ़ जिले के देल्हूपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 13,700 रुपए नकद, 41 एटीएम कार्ड, फर्जी नंबर प्लेट, कार समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह लोग गाड़ी से अलग-अलग शहरों में जाकर एटीएम पर लोगों को निशाना बनाते थे।

अभियुक्तों ने बताया कि एटीएम मशीन में अपने किसी कार्ड के जरिए वे फेवीक्विक लगा देते थे, जिससे लोगों का कार्ड मशीन में चिपक जाता था। इसके बाद पीड़ित जब मदद मांगता था, तो आरोपी उनकी मदद करने के बहाने उनका एटीएम पिन जान लेते। एटीएम से पीड़ित के बाहर निकलते ही आरोपी प्लास की मदद से कार्ड निकालकर किसी अन्य एटीएम मशीन से पैसे उड़ा लेते। पकड़े जाने से बचने के लिए ये लोग गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाते थे।

सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी शातिर एवं अभ्यस्त किस्म के अंतरजनपदीय अपराधी हैं। इनके गिरोह ने कई जिलों में घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 2 सितंबर को कोतवाली नगर क्षेत्र के चुंगी चौराहे पर एसबीआई एटीएम से एक महिला का कार्ड बदलकर अलग-अलग एटीएम से पैसे निकाले। इसके अलावा, 13 सितंबर को गोंडा के आवास विकास कॉलोनी में इंडियन बैंक के एटीएम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्ड बदलकर धोखाधड़ी से रुपये निकाले गए।

पुलिस ने बताया कि सीतापुर और गोंडा दोनों जिलों में दर्ज मुकदमों के आधार पर आरोपियों का चालान न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इनके गिरोह में और कितने सदस्य सक्रिय हैं और अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया गया है।

 

