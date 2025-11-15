Sitapur Accident : बस-बाइक की टक्कर से लगी आग, 40 यात्री सुरक्षित

सीतापुर: यूपी के सीतापुर के अटरिया क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार, गोधना गांव स्थित ईदगाह के पास करीब 6 बजे गोला जा रही गोला डिपो की बस और एक बाइक के बीच भिड़ंत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार अचानक बस के बिल्कुल आगे आ गया, जिससे तेज रफ्तार बस उसे लगभग पांच मीटर तक घसीटती चली गई। इसी दौरान बस के निचले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और कुछ ही मिनटों में बस तथा बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई।

आग की लपटें उठते ही बस में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन चालक, परिचालक और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बस में सवार सभी 40 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में बाइक सवार सुंदरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से सीएचसी इटौंजा भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया।

इस हादसे के बाद सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

इससे पहले, गुरुवार को भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ने नियंत्रण कई वाहनों को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो से तीन भारी वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी।

