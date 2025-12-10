भारत समाचार

SIR Political Debate : एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

एसआईआर पर मनोहर लाल का पलटवार, हरियाणा विधायक आज देखेंगे संसद
Dec 10, 2025, 07:59 AM
नई दिल्ली: लोकसभा में एसआईआर को लेकर राजनीति धमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती थी।

मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "एसआईआर में किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। सभी संवैधानिक प्रावधानों को वैसे ही लागू किया जाता है जैसे उन्हें होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि संस्थानों को मनमाने ढंग से बनाया या खत्म किया जाता है, या मनमर्जी से उनका प्रबंध किया जाता है। यहां सब कुछ संवैधानिक प्रावधानों और पारदर्शिता के हिसाब से होता है। यह एक खुला सिस्टम है, जो कांग्रेस शासन के दौरान भी शायद ही कभी देखने को मिलता था। पहली बार, हर जानकारी लोगों तक ठीक से पहुंचाई जा रही है, पहले से जानकारी दी जा रही है।"

उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, इससे विपक्ष को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

हरियाणा के विधायकों के संसद भ्रमण पर मनोहर लाल ने कहा, "अगर आप देखें तो हरियाणा के विधायक अपनी मर्जी से संसद देखना चाहते थे। लोग भी संसद देखने आते हैं। विधायकों की इच्छा थी कि वे संसद देखें, और वे अपने स्पीकर के साथ आ रहे हैं। मेरे पास यही जानकारी है, उनके लिए कोई अलग से न्योता या खास इजाज़त नहीं है। हर कोई स्वाभाविक रूप से संसद देखना चाहता है।"

बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के नेतृत्व में बुधवार को राज्य के विधायक लोकसभा की कार्यवाही को देखने के लिए आएंगे। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। यह दौरा हरियाणा विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद की कार्यवाही देखने के बाद विधायक नए और पुराने संसद भवन का भी दौरा करेंगे।

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। फिलहाल इसे तीन दिनों 18, 19 और 22 दिसंबर तक चलाने का प्रस्ताव है।

--आईएएनएस

 

 

