SIR Issue India : एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है : चंद्रशेखर आजाद

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को एसआईआर पर 10 घंटे की चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान सदन के अंदर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा भी किया। इस बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार को लूटने का काम किया गया है।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले सेशन को देखें, तो पूरा सेशन सिर्फ एसआईआर पर चर्चा न हो पाने की वजह से बर्बाद हो गया। इस बार भी पहले दो दिन इसी वजह से बर्बाद हो गए। अब एसआईआर को लेकर 10 घंटे की चर्चा है। इस चर्चा में हम लोग महत्वपूर्ण बात रखेंगे।

एसआईआर का जिक्र करते हुए सांसद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट के अधिकार को लूटने का काम किया जा रहा है। लेकिन, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वोट के अधिकार को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसे हम लोग सफल नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। एक महीने के अंदर कैसे एसआईआर कर सकते हैं।

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और आयोग से पूछा कि देशभर में एसआईआर किस एजेंडे के तहत हो रहा है और एसआईआर वहीं क्यों हो रहा है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव हैं। असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है?

उन्होंने कहा कि वर्षों से रहने वाले लोगों से उनकी नागरिकता साबित करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए वोट बहुत ज़रूरी है। हम वोट देने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे और बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं। यह जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग हिटलर कमीशन बनता जा रहा है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया था। अब देश के कई राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि सरकार के इशारे में चुनाव आयोग काम कर रहा है।

--आईएएनएस