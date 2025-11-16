भारत समाचार

Simdega Trafficking Case : नाबालिग को बेचने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिमडेगा में नाबालिग की तस्करी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 16, 2025, 05:01 AM
झारखंड : नाबालिग को बेचने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा में मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। कुरडेग थाना क्षेत्र के एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग को बेचने की कोशिश कर रहे मानव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

 

 

इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत कुरडेग थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल जांच शुरू की और संतोष नायक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

 

एसपी सिमडेगा एम अर्शी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 12 नवंबर को भीम ने अपने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग को संतोष नायक नामक आरोपी अपने कब्जे में रखे हुए था और उसे बेचने की फिराक में था। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर आरोपी संतोष नायक को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को सुरक्षित मुक्त करा लिया।

 

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार संतोष नायक से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले उसने कितने बच्चों को बेचा है और इसके गिरोह में कितने लोग शामिल है। साथ ही इसको यह काम करने से कितना पैसा मिलता है, इन सभी सवालों के जवाब पता लगाए जा रहे हैं।

 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चा मानसिक रूप में कमजोर है। इसी बात का फायदा उठाकर संतोष ने उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर समय रहते उसकी लोकेशन पता कर गिरफ्तार कर लिया गया।

 

एसपी ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े मानव तस्करी गिरोह से जुड़ा है या नहीं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। कभी भी इस तरह का मामला दिखने पर इसकी सूचना पुलिस को दे, पुलिस जनता की सहायता के लिए है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Child SafetyJharkhand updateshuman traffickingrescue operationpolice actionCrime Newslaw enforcement

Related posts

Loading...

More from author

Loading...