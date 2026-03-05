Simdega Protest News : जलडेगा में इलाज के अभाव में भाजपा नेता की मौत, सड़क पर उतरे समर्थक

सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के विरोध में गुरुवार सुबह लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जलडेगा प्रखंड अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के ड्यूटी पर मौजूद न रहने की वजह से भाजपा के प्रखंड महामंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वर सिंह को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई।

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जलडेगा बंद का आह्वान किया है। सुबह होते ही बंद समर्थक मुख्य सड़कों पर उतर आए और वाहनों की आवाजाही रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रखंड मुख्यालय में तमाम दुकानें बंद करा दी गई हैं। आक्रोशित लोग जगह-जगह सड़क पर धरना देकर बैठ गए हैं।

दो दिन पूर्व एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता रामेश्वर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह मंच के पास गिर पड़े। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल संभाला और परिजन इलाज के लिए जलडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। परिजनों और समर्थकों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो डॉक्टर मौजूद थे और न ही तत्काल उपचार की समुचित व्यवस्था थी।

उनका आरोप है कि अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावी ढंग से उपलब्ध नहीं थीं और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की ओर से अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किया है। अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि आंदोलनकारी फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

