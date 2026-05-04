Silver Gandhi Kolkata : जगन्नाथपुरी से पैदल यात्रा कर कोलकाता पहुंचे "चांदी के गांधी", बोले-बंगाल में अब विकास को मिलेगी गति

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिले जनादेश पर सिल्वर गांधी ने खुशी जाहिर की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वेशभूषा में एक शख्स ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से पैदल यात्रा करके पश्चिम बंगाल पहुंचा। सड़क पर सिल्वर रंग में रंगे शख्स को देखने के लिए भीड़ जुट गई।

उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बढ़त से खुश हैं। इस मौके वो खास बनाना चाहते हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आज की तारीख में प्रदेश में भाजपा के लिए स्थिति पूरी तरह से अनुकूल नजर आ रही है। इसके लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मूल रूप से कुशल रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं।

इसके अलावा, हमें पश्चिम बंगाल के लोगों का भी दिल से धन्यवाद करना होगा, जिन्होंने इस बार बदलाव का मन बनाते हुए भाजपा को मौका देने का फैसला किया है। उनके जेहन में यह विश्वास जगा कि अगर हम भाजपा को मौका देंगे तो प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए हमें प्रदेश की जनता के प्रति भी आभारी होना चाहिए।

जब उनसे सवाल किया गया कि आपने महात्मा गांधी की वेशभूषा क्यों धारण की है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वच्छ भारत मिशन का प्रचारक हूं। मैं पैदल यात्रा करके स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार कर रहा हूं। आज कोलकाता के विजय का दिन है। इसी को देखते हुए मैं पैदल यात्रा करके यहां पर आया हूं।

वहीं, भाजपा नेता शिशिर बाजोरिया ने भी पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बढ़त पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दल ने इतिहास रचने का काम किया है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने यह तय कर लिया था कि इस बार लुटेरों की पार्टी टीएमसी का हर हाल में विसर्जन करके रहेगी। आज की तारीख में इसे लेकर पूरी तस्वीर साफ नजर आ रही है।

उन्होंने कहा कि अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में आपको बताऊं, तो हम डबल सेंचुरी की ओर अग्रसर हैं। वहीं, अगर हम निकटतम प्रतिद्वंदी के बारे में बात करें, तो इन लोगों ने सेंचुरी भी पूरी नहीं की, बल्कि दो अंकों तक ही सिमटकर रह गए और अब देखिए कि हम लोग कहां तक जाते हैं?

--आईएएनएस