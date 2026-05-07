National Disaster Award : सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जीता राष्ट्रीय पुरस्कार, सीएम प्रेम सिंह तमांग ने सराहा

गंगटोक: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गुरुवार को सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2026 के प्रतिष्ठित 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने इसे हिमालयी राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया।

फेसबुक पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान और लोगों की उत्कृष्ट सेवा के सम्मान स्वरूप, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' प्रदान किए जाने पर हार्दिक बधाई।

सीएम प्रेम सिंह तमांग ने पोस्ट में कहा, "यह उपलब्धि पूरे राज्य में आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलेपन को सुदृढ़ बनाने में पूरी टीम के समर्पण, व्यावसायिकता और अथक प्रयासों को दर्शाती है। सिक्किम के लोगों को इस राष्ट्रीय सम्मान पर अपार गर्व है।"

मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के काम से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और सभी हितधारकों की भी सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मान लोगों और समुदायों की सुरक्षा में और अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, "हार्दिक बधाई व भविष्य में और भी कई उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं।"

बता दें कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में स्थित सिक्किम, भूकंप, भूस्खलन, हिमनद झील फटने से आने वाली बाढ़ और मौसम की अत्यधिक घटनाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। हाल के वर्षों में, राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम को मजबूत करने, प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करने और समुदाय की तैयारियों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है।

वहीं, 'सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार' देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। केंद्र सरकार की ओर से स्थापित यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करता है, जिन्होंने आपदा जोखिम को कम करने, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है।

इस पुरस्कार के तहत नकद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसकी घोषणा हर साल 23 जनवरी के आसपास की जाती है, जो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है।

--आईएएनएस