Operation Sindoor India: सिक्किम के सीएम तमांग बोले, 'ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिला करारा जवाब', ट्रंप की दादागिरी पर साधा निशाना

भुवनेश्वर: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शुक्रवार को आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' की तारीफ की। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा और करारा जवाब दिया है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग शुक्रवार को ओडिशा में थे। इस दौरान उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए हमने अपने दुश्मन को जोरदार जवाब दिया। आतंकवादी कार्रवाई के खिलाफ अभियान चलाना ही था, इसलिए इसे किया गया और हमें सफलता भी मिली।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के धुबरी में दुर्गा पूजा कार्यक्रम में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिहाज से दिए गए 'शूट एट साइट' ऑर्डर पर तमांग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "यह असम राज्य का अपना लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं।"

सीएम तमांग ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका पर दादागिरी करने का आरोप लगाया। कहा, विशेष रूप से यही कहना चाहूंगा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना एक तरह से अमेरिका की दादागिरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला है और देश के लिए जो बेहतर होगा, वह करते रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है और उन्होंने जो नारा दिया है कि 'वोकल फॉर लोकल' का समर्थन करते हैं, हम देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। वहीं, जो लोग छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर जाते हैं, वे अपने देश में छुट्टी मनाएं।

एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को चार बार कॉल किया था जिसे रिसीव नहीं किया गया। तमांग ने इस पर कहा, "इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन भारत एक बहुत विशाल गणतांत्रिक देश है, जो अपने आप में सक्षम है। हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे।"