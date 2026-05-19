कर्नाटक : सीएम सिद्दारमैया ने कांग्रेस सरकार के तीन साल के सफर को सराहा

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपनी पांच गारंटी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य को व्यापक विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।

तुमकुरु में सरकार के तीन साल पूरे होने के जश्न के कार्यक्रम से पहले जारी एक वीडियो संदेश में, सीएम सिद्दारमैया ने जिले के लोगों का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर इस कार्यक्रम की मेजबानी की।

उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले, कांग्रेस पार्टी ने राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर के नेतृत्व में अपना घोषणापत्र तैयार किया था, जिसमें लोगों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से पांच गारंटी योजनाएं और कई वादे शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार संभालने के एक साल के भीतर ही, सरकार ने सभी पांच गारंटियों को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस आलोचना को गलत साबित कर दिया कि गारंटी योजनाओं का राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सिद्दारमैया के अनुसार, गारंटियों को सफलतापूर्वक लागू करने से यह साबित हो गया कि सरकार ने अपने वादों का सम्मान किया है और लोगों की आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह बनी रही है। तुमकुरु में यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों और जनसेवा के प्रति उसके समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

राजस्व विभाग की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सिद्दारमैया ने कहा कि संपत्ति से संबंधित सेवाओं, जैसे कि 'पौथी खाता' और 'बारकास्ट पोडी' को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 1.40 लाख लाभार्थियों को संपत्ति के दस्तावेज और राजस्व गांवों तथा पेंशन योजनाओं से संबंधित लाभ प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस कार्यक्रम के दौरान, लगभग 662 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और उनकी आधारशिला रखी जाएगी।

सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, कैबिनेट मंत्री, विधायक, संसद सदस्य और कई नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में इस जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

तुमकुरु में होने वाले इस विशाल राज्य-स्तरीय सम्मेलन में दो लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। यह सम्मेलन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के प्रशासन की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। लोगों की इस भारी भीड़ को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की सुविधा के लिए, राज्य भर के विभिन्न जिलों से लोगों को लाने-ले जाने के लिए लगभग 4,000 बसों की व्यवस्था की गई है।

यह सम्मेलन, जिसका आधिकारिक शीर्षक 'साधना समावेश' है, राज्य की उपलब्धियों, वर्चुअल उद्घाटन और लगभग 1.52 लाख लाभार्थियों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज (पट्टे) वितरित करने पर केंद्रित है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम