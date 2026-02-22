Shyampukur Assembly Constituency : टीएमसी लगाएगी जीत का चौका या खिलेगा 'कमल', इस बार कांटे की टक्कर

नई दिल्ली: कोलकाता के उत्तरी भाग में स्थित श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के पास श्यामपुकुर में जीत का चौका लगाने का अवसर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपनी पहली जीत की तलाश में है, जिसका पिछले चुनावों में यहां वोटबैंक बढ़ा है। वर्तमान में टीएमसी के शशि पांजा यहां से विधायक हैं।

श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र अपने समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें कई ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थान शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी पौराणिक विरासतों के लिए प्रमुख है। यह क्षेत्र कोलकाता शहर के कुछ सबसे पुराने इलाकों के बीच बसा है और इसकी विरासत औपनिवेशिक काल से चली आ रही है। यह कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और यह कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 11 वार्ड आते हैं।

श्यामपुकुर का इतिहास खुद कोलकाता की कहानी से जुड़ा है। शुरू में अपने आलीशान घरों और सांस्कृतिक रौनक के लिए जाना जाने वाला श्यामपुकुर, अपने पुराने मंदिरों और शहर की जरूरी हेरिटेज जगहों से नजदीकी के लिए मशहूर हुआ। जैसे-जैसे कोलकाता फैला और बिजनेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला, श्यामपुकुर एक अधिक शांत और आवासीय क्षेत्र में बदल गया। पिछले कुछ दशकों में अहिरीटोला, कुमारतुली और श्यामबाजार जैसे इलाके अपनी अलग पहचान के लिए मशहूर रहे हैं। कुमारतुली मूर्ति बनाने के लिए और श्यामबाजार अपने मशहूर चौराहे और हलचल भरे बाजार के लिए मशहूर है।

मेट्रो रेल श्यामबाजार और सोवाबाजार स्टेशनों से होकर गुजरती है, जिससे सेंट्रल कोलकाता तक सीधी पहुंच मिलती है। श्यामपुकुर क्षेत्र सियालदह रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किमी और हावड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किमी दूर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 10 किमी दूर है।

राजनीति की बात करें तो 1951 में अपनी स्थापना के बाद से श्यामपुकुर में 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2004 का उपचुनाव भी शामिल है। इस सीट के शुरुआती दशकों में फॉरवर्ड ब्लॉक का दबदबा रहा, जिसने 10 बार जीत हासिल की। ​​कांग्रेस पार्टी ने चार बार जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस ने 2011 से श्यामपुकुर पर अपना कब्जा स्थापित किया और राज्य सरकार में मौजूदा शशि पांजा ने लगातार तीन बार जीत हासिल की।

