AI Summit Controversy : एआई समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध पर बोले श्रीकांत शिंदे, राहुल गांधी पार्टी चलाने के योग्य नहीं

नई दिल्ली: एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां आरोपियों पर पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अब महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे पोस्ट में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वे अपनी पार्टी चलाने के योग्य नहीं हैं, और अब वे यह भी दिखा रहे हैं कि वे भारत के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के भी योग्य नहीं हैं।

श्रीकांत शिंदे ने मार्क ट्वेन के एक बयान का जिक्र करते हुए लिखा, “कपड़े इंसान को पहचान देते हैं। बिना कपड़ों वाले लोगों का समाज पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं होता।”

उन्होंने आगे लिखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्वस्तरीय वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जहां नवाचार करने वाले, निवेशक और वैश्विक नेता भारत की तकनीकी और आर्थिक ताकत को दिखाने के लिए एकत्र हुए हैं, तब कांग्रेस पार्टी गंभीर मुद्दों के बजाय प्रदर्शन और दिखावे को चुन रही है। ऐसे समय में, जब भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दिखाने का अवसर है, उनके कार्यकर्ता ऐसे कदम उठा रहे हैं जो देश को शर्मिंदा करते हैं।

उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि एक डिजिटल लीडर और तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काफी मजबूत हुई है। भारत अब आत्मविश्वास, स्पष्ट दृष्टि और क्षमता के साथ वैश्विक मंचों की मेजबानी कर रहा है। यही सच्चा नेतृत्व है। इसके विपरीत, विपक्ष विचार देने के बजाय शोर कर रहा है और समाधान देने के बजाय केवल प्रदर्शन कर रहा है। लोकतंत्र को एक मजबूत और गंभीर विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है, वह विश्वसनीयता की कमी है।

उन्होंने लिखा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसे देख रही है। कोई भी नाटक या दिखावा उस नेतृत्व को कमजोर नहीं कर सकता, जो भारत को वैश्विक नवाचार और विकास के केंद्र में ला रहा है। आशा है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी समझदारी, ईमानदारी और सबसे बढ़कर भारत के प्रति प्रेम के साथ आगे बढ़ेगी।

--आईएएनएस