भारत समाचार

Shivraj Singh Chouhan : पदयात्रा, महिला सम्मान समारोह और सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा से लेकर जन-समस्या शिविर तक संभाला मोर्चा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 29, 2025, 08:24 AM
विदिशा: पदयात्रा, महिला सम्मान समारोह और सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा के गुलाबगंज पहुंचे। यहां वे दांगी समाज के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती को समर्पित पदयात्रा, जन-समस्या निवारण शिविर, महिला सम्मान समारोह, हितग्राही सम्मेलन और सांसद खेल महोत्सव के तहत कबड्डी के फाइनल में शामिल हुए।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकान का गृह प्रवेश भी किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं, हमारे सभी नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्साह से पदयात्रा का आयोजन किया। जिन्होंने हमारा देश बनाया, उन्हें प्रणाम करना परम कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जनता के कल्याण के लिए शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सैकड़ों भाई-बहन, चाहे वो किसान हों, बहनें हों, कारीगर हों, बेटे-बेटियां हों, अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। जनता की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, इसलिए अब तय किया है कि उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम करेंगे, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन-समस्या निवारण शिविर में आमजन से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कई किसानों ने फसल बीमा के क्लेम में देरी और तकनीकी खामियों की शिकायत की, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने किस्त जारी न होने जैसी समस्याएं बताईं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल बीमा संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा, ताकि उन्हें समय पर राहत मिल सके।

शिवराज सिंह चौहान सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित महिला एवं पुरुष कबड्डी फाइनल मुकाबले में उपस्थित रहे। फाइनल मैच के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने खिलाड़ियों से भेंट कर उनका जोश बढ़ाया और शानदार प्रदर्शन के लिए दोनों टीमों की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ और मन को ऊर्जावान बनाने का माध्यम है। उन्होंने बेटियों की बढ़ती खेल भागीदारी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह देखकर गर्व होता है कि हमारी बेटियां खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यह हमारे समाज की बदलती सोच और लड़कियों की असीम क्षमता का प्रमाण है।

--आईएएनएस

 

Shivraj Singh ChouhanPM Awas YojanaSardar Patel JayantiFarmers WelfareSports Festival Indiarural developmentGrievance Redressal CampVidisha News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...