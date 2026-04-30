Shivraj Singh Chouhan : शिवराज सिंह चौहान 1 मई को ओडिशा के दौरे पर, 1700 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 मई को ओडिशा प्रवास पर रहेंगे। शिवराज सिंह वहां रायगड़ा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के शुभारंभ के साथ ही राज्य को बड़ी विकासात्मक सौगात देने जा रहे हैं, जहां 1,701.84 किलोमीटर लंबाई की 827 सड़क परियोजनाओं को 1,698.04 करोड़ रुपए की लागत से आगे बढ़ाया जाएगा।

इस पहल से 898 बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण मंडियों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मजबूत होगी तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

रायगड़ा के आईएसीआर ग्राउंड, बरिजोला में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम ओडिशा के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सड़कें स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण मंडियों और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएमजीएसवाई-IV की स्वीकृति का पत्र ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर लाभार्थियों का सम्मान भी होगा।

कार्यक्रम में ओडिशा के ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के मंत्री श्री रबी नारायण नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा राज्य और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इससे यह कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, केंद्र और राज्य सरकार के साझा विकास संकल्प की एक सशक्त तस्वीर के रूप में सामने आएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ओडिशा पहले से ही उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर चुका है। राज्य में पीएमजीएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत अब तक 17,963 सड़कें, 74,725 किलोमीटर लंबाई और 707 पुलों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि 17,760 सड़कें, 71,742 किलोमीटर लंबाई और 658 पुल पूरे भी हो चुके हैं। यानी, 1 मई का यह कार्यक्रम केवल नई स्वीकृति का आयोजन नहीं होगा, बल्कि पहले से चल रही ग्रामीण विकास यात्रा को नई शक्ति देने वाला अवसर भी बनेगा।

इस पहल को विकसित भारत के लक्ष्य, बेहतर संपर्कता, तेज आर्थिक गतिविधि और दूरस्थ बसावटों के सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। रायगड़ा में होने वाला यह कार्यक्रम राजनीतिक और विकासात्मक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की संयुक्त उपस्थिति में यह संदेश और मजबूत होगा कि ओडिशा में ग्रामीण सड़क, बुनियादी ढांचा और जनसुविधाओं का विस्तार अब और तेज गति से आगे बढ़ने जा रहा है।

--आईएएनएस

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