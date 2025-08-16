भारत समाचार

Shivpuri Road Accident: मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा: सिंगर समेत म्यूजिशियन ग्रुप के 4 सदस्यों की मौत, 7 घायल

Aug 16, 2025, 11:35 AM
शिवपुरी:  मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दर्दनाक सड़क हादसे में सिंगर हार्दिक दवे समेत म्यूजिशियन ग्रुप के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना उस समय हुई, जब टेंपो-ट्रैवलर बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक से भिड़ गया। हादसा इतना भयंकर था कि टेंपो-ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 7 अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी सामने आई है कि टेंपो-ट्रैवलर सवार लोग गुजरात के मेहसाना और सुरेंद्रनगर जिले के रहने वाले हैं, जो म्यूजिशियन ग्रुप के सदस्य हैं। ये लोग काशी विश्वनाथ में शिवकथा कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिवपुरी और झांसी के बीच सुरवाया थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। टेंपो-ट्रैवलर में 17 लोग सवार थे। उन्होंने पुष्टि की कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाने के बाद दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान सिंगर हार्दिक दवे के अलावा राजा ठाकुर, अंकित ठाकुर और राजपाल सोलंकी के रूप में हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को सूचना दे दी गई है, जिन्हें गुजरात से यहां (शिवपुरी) पहुंचने में अभी समय लगेगा।

म्यूजिशियन ग्रुप के एक सदस्य ने बताया कि गुजरात के रहने वाले एक व्यक्ति ने काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवकथा कराई थी। वे सभी उसी शिवकथा के लिए गए थे। वहां से लौटते समय हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग सभी लोग सो रहे थे, इसी दौरान अचानक से टक्कर हुई।

पुलिस की शुरुआती जांच के आधार पर मानना है कि हादसा ड्राइवर को झपकी आने से हुआ। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

 

 

