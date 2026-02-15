भारत समाचार

Shivpuri Lawyer Killing : शिवपुरी जिले में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या

काम पर जाते समय हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, सुरक्षा बढ़ी, जांच तेज
Feb 15, 2026, 06:20 PM
मध्य प्रदेश: शिवपुरी जिले में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या

भोपाल: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा तहसील में शनिवार को दिन-दिहाड़े एक जाने-माने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

शिवपुरी जिले के करैरा तहसील में शनिवार को दिन-दिहाड़े एक जाने-माने सिविल वकील संजय कुमार सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह करैरा सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। यह हमला शनिवार सुबह सिद्धान रोड पर आनंद सागर मंदिर के पास हुआ।

शिवपुरी जिला पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने मीडिया को बताया कि अज्ञात हमलावरों ने वकील पर एक सुनसान सड़क पर काम पर जाते समय गोली चला दी। उन्होंने बताया कि यह योजनाबद्ध हत्या लगती है, जिसमें आमतौर पर कोई मकसद होता है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी सबूतों की जांच कर रहे हैं।

वकील को कई गोलियां लगीं और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र के वकीलों में गहरा रोष उत्पन्न कर दिया है, जिन्हें यह कानूनी पेशे पर हुआ निर्भीक हमला प्रतीत हो रहा है।

एसपी ने कहा, “हमने कोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात कर दी है और मामले की व्यापक जांच के लिए संबंधित थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।”

उनके भाई वकील कुलदीप सक्सेना ने भूमि विवाद को हत्या की वजह बताया। उन्होंने कहा कि संजय सक्सेना ने सिगदौआ गांव के अपने एक क्लाइंट का विवादित संपत्ति मामला जीतकर लाभकारी फैसला दिलवाया था।

परिवार के अनुसार, हारने वाली पार्टी ने व्यक्तिगत द्वेष पाल रखा था और बार-बार जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद संजय सक्सेना ने अपने पेशेवर कर्तव्यों को जारी रखा और पीछे नहीं हटे।

कुलदीप सक्सेना ने आरोप लगाया कि हत्या सिगदौआ गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से की गई।

एसपी ने कहा, “हर पहलू की जांच की जा रही है, जिसमें परिवार के आरोप शामिल हैं। असली मकसद, चाहे वह भूमि विवाद, चुनावी प्रतिद्वंद्विता या कुछ और हो, केवल विस्तृत पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा।”

--आईएएनएस

 

 

