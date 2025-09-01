भारत समाचार

Shiv Shekhar Shukla IAS : सीनियर आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला गृह विभाग के एसीएस बनाए गए

शिवशेखर शुक्ला बने मध्य प्रदेश गृह विभाग के नए एसीएस
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 06:58 PM
मध्य प्रदेश: सीनियर आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला गृह विभाग के एसीएस बनाए गए

भोपाल: मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला (1994 बैच) को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।

संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के साथ वे वर्तमान में स्वराज संस्थान, भारत भवन और पर्यटन विकास बोर्ड जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी हैं। अब इन्हीं कर्तव्यों के साथ उन्हें अपर मुख्य सचिव (एसीएस), गृह विभाग का अस्थायी और अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है।

शुक्ला पहले से अपर मुख्य सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त (सह-संचालक) पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड हैं।

साथ ही वे न्यासी सचिव, भारत भवन और अपर मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के टॉगल प्रभार में भी रहे हैं।

अब शासन की ओर से दिए गए इस नए आदेश के अनुसार, इन सारे कार्यों के साथ ही गृह विभाग का अतिरिक्त दायित्व उन्हें सौंपा गया है।

इस नियुक्ति का महत्व इस मायने में भी है कि शुक्ला की पदोन्नति पहले अधर में थी, क्योंकि तब तक एसीएस पद रिक्त नहीं था।

वरिष्ठ अधिकारी जे.एन. कंसोटिया के रिटायरमेंट के बाद यह पद खाली हुआ था। लंबे समय से अटकी हुई इस प्रक्रिया में यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

राज्य प्रशासन में हुए व्यापक फेरबदल की दिशा में एक और संकेत के रूप में देखी जा रही है।

शिवशेखर शुक्ला को यह अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पूरा करना होगा।

 

 

IAS OfficersHome DepartmentMP bureaucracyShiv Shekhar ShuklaAdministrative ReshuffleMadhya Pradesh Governmentstate governance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...