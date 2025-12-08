Vande Mataram Debate : वंदे मातरम पर हो रही चर्चा पर आनंद दुबे बोले, पीएम मोदी के देशहित फैसले के साथ सभी एकजुट

भारत समाचार

मुंबई: वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह पर संसद में चल रही चर्चा के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी देशहित में फैसला लेंगे तो देशवासी एकजुट होकर उनके साथ हैं।

आईएएनएस से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता ने कहा कि वंदे मातरम गीत पर हमें गर्व है, देशवासियों को गर्व है। यह गीत देश की आन-बान-शान है और शहीदों ने इसे गाते हुए बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और देश इसके सम्मान में एकजुट है।

अगर सरकार को लगता है कि गीत की कुछ पंक्तियों में सुधार चाहिए, तो वह सत्ता में रहते हुए इसे पूरा कर सकती है। बार-बार पुराने मुद्दों और पूर्व नेताओं पर राजनीति करना उचित नहीं। मोदी सरकार देशहित में निर्णय ले, देश उसके साथ खड़ा है। आनंद दुबे ने कहा कि वंदे मातरम का पूरा देश सम्मान करता है। अगर इसमें त्रुटियां हों तो शांतिपूर्वक सुधारें।

आनंद दुबे ने कहा कि देशभर में चुनाव प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, एक नाम के कई चेहरे, एक ही पते पर सैकड़ों नाम और ईवीएम से जुड़ी शिकायतें। उन्होंने कहा कि चुनाव व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। जहां भाजपा जीती हो या जहां महाविकास अघाड़ी जीती हो, दोनों जगह जांच होनी चाहिए। विपक्ष का काम गलतियों को उजागर करना है, लेकिन उसे ईडी-सीबीआई के दबाव में नहीं दबाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा।

आनंद दुबे ने गोवा में नाइट क्लब में लगी आग को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि गोवा में नाइट पब और क्लब बिना नियम-कानून के चल रहे हैं, जबकि वहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। दुबे ने पीड़ितों को मुआवजा देने और अवैध क्लब चलाने वालों व सरकारी संरक्षण पाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि प्रमोद सावंत को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो इस्तीफा देकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

--आईएएनएस

 

 

