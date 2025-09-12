Ambadas Danve Statement : एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारत का मैच खेलना गलत : अंबादास दानवे

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने एशिया कप में 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना गलत है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले के जरिए हमारी माताओं-बहनों के सुहाग उजाड़े हैं और अभी खून सूखा भी नहीं है।

दानवे ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कठोर बातें करने के बावजूद भारत का उसके साथ क्रिकेट मैच खेलना गलत है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने बेंगलुरु के शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरी के नाम पर रखने की खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका विरोध होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक क्षेत्र के नहीं थे, वे पूरे देश के थे। वे कर्नाटक गए, तमिलनाडु पहुंचे, तंजावुर तक गए। यदि आप कोई और नाम रखना चाहते हैं या कोई और स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करें, लेकिन जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम मिटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि बहुत से विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया गया था।

पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से जारी एआई वीडियो पर उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों को करने से कोई परिणाम सामने नहीं आने वाला है। उन्होंने सवाल के जवाब को टालते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी।

उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाते हैं। भाजपा लोकतंत्र के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, बल्कि दमनकारी तरीके अपनाती है।