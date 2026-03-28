Mamata Banerjee Criticism : ममता बनर्जी को विकास के मुद्दे पर वोट मांगना चाहिए : शाइना एनसी

मुंबई: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में चुनावी बयानबाजी तेज है। इस बीच शिवसेना नेता शाइना एनसी ने शनिवार को ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया।

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ममता बनर्जी ने हर बार सिर्फ वोट-बैंक की राजनीति की है। वह तीन बार मुख्यमंत्री बनी हैं, लेकिन वे काम के आधार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं और सिर्फ एसआईआर पर बोल रही हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि घुसपैठियों को किसने पनाह दी और उन्हें वोटर लिस्ट में किसने जगह दी?

उन्होंने कहा, जब एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलती है, तो ममता बनर्जी लोगों को भड़काती हैं। क्या उन्होंने विकास के मुद्दे पर कोई भी बयान दिया है? अब उन्हें कोई और बहाना सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है।"

शाइना एनसी ने कहा, "मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी बार-बार लोगों से खिलवाड़ करती हैं। वहां पर वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा चलाती हैं। लोगों को भड़काना और मारपीट कराने का काम करती हैं। घुसपैठ को शरण देना और लोगों को भड़काना ही उनका एजेंडा रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ डरी हुई नहीं हैं, बल्कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा का एजेंडा केवल विकास का रहा है। पिछले चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने पर पता चलता है कि लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है।"

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर कहा, "सार्वजनिक जीवन में जब आप महिलाओं का नेतृत्व कर रही होती हैं और राज्य महिला आयोग का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो महिलाओं से जुड़े कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आने वाले दिनों में सरकार जो भी फैसले ले, उनमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिला आयोग के लिए एक मजबूत महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो, जो पूरे महाराष्ट्र में इस बात पर नजर रखे कि महिलाओं को न्याय मिले।"

--आईएएनएस