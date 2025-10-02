Sai Baba Punyatithi 2024 : शिरडी में निकाली है श्री साईं बाबा की भव्य शोभायात्रा, उमड़े श्रद्धालु

शिरडी: श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) द्वारा आयोजित 107वीं श्री साईं बाबा पुण्यतिथि महोत्सव का आज मुख्य दिन मंगलमय वातावरण में मनाया गया। दशहरा पर्व के अवसर पर गुरुवार सुबह श्री साईं बाबा की प्रतिमा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस शोभायात्रा में पूर्व मंत्री दीपक केसरकर भी उपस्थित रहे।

गुरुवार सुबह 5:15 बजे श्री साईं बाबा की काकड़ आरती के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद सुबह 5:45 बजे अखंड पारायण का समापन हुआ। सुबह 6:20 बजे श्री साईं बाबा का मंगल स्नान, 7:00 बजे पाद्यपूजा और 9:00 बजे भिक्षा झोली कार्यक्रम आयोजित किया गया।

श्री साईं बाबा की प्रतिमा, वीणा और पवित्र पोथी की शोभायात्रा ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच भव्य रूप से निकाली गई। शोभायात्रा में संस्थान के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए।

शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की भीड़ ने शिरडी के माहौल को भक्तिमय बना दिया। रंग-बिरंगे परिधानों और ढोल-नगाड़ों की थाप पर सजी प्रतिमा की शोभायात्रा देखने लायक थी। श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के जयकारों के साथ अपनी आस्था व्यक्त की। यह शोभायात्रा शिरडी के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचे।

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने इस उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। सुरक्षा के लिए पुलिस और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह उत्सव साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक रहा, जिसमें देश-विदेश से आए भक्तों ने हिस्सा लिया।

संस्थान ने बताया कि यह आयोजन साईं बाबा के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। उत्सव के दौरान भक्तों ने साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की और शांति व समृद्धि की कामना की।